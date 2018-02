Finland geeft al jaar basisinkomen aan werklozen en het project verandert levens

Sinds januari vorig jaar betaalt Finland een maandelijks basisinkomen uit aan 2.000 willekeurig gekozen werklozen. Het proefproject, dat in totaal twe

20-02-2018 16:44:48

Of dat er ooit komt vraag ik me af.

Veel mensen raken hun superintressante baan kwijt waarbij ze anderen hun wil kunnen opleggen.

Maar het heeft ook heel veel voordelen als iedereen een salaris krijgt.

Je hebt dan ook geen voedselbanken meer nodig, mensen voelen zich geen 2de rangs burger meer, omdat ze de pech hadden bij een bedrijf te werken die er een rommeltje van maakte.

En iedereen is bang dat we een heel leger van profiteurs krijgen, maar dat zal best nog wel eens mee kunnen vallen.

Want mensen worden zelf verantwoordelijk gemaakt wat ze in hun leven willen en niet zoals nu van, ow je hebt geen geld, zoek het maar uit of je moet op je knieen komen smeken voor wat hulp.

Ik denk dat het gaat werken.