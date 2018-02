Extreme parkeerkosten om ziek kind te bezoeken: 'Ik was 800 euro kwijt'

Amsterdamse ziekenhuizen lijken aan kop te gaan als het gaat om parkeergelden. Ouders moeten honderden euro's in de parkeerautomaat gooien om hun zieke kinderen op te kunnen zoeken. 'Dit ben je in de binnenstad nog niet eens kwijt.'



Bij het OLVG is parkeren het duurste. Daar moeten bezoekers maar liefst 4 euro per uur betalen. Maar ook bij de andere ziekenhuizen lopen de kosten al snel hoog op.



Het probleem is bekend en er wordt al langer over gepraat. Maar Stichting Prematurendag wil nu echt een keer actie zien. 'Iedereen is het met ons eens maar niemand pakt zijn verantwoordelijkheid', aldus Sander Jonker. Hij is zelf '800 kwijt geraakt, alleen al aan parkeerkosten'.



Volgens Jonker zijn ouders nou eenmaal niet bezig met de gemaakte parkeerkosten als ze een ernstig ziek kind hebben. 'Je hoopt elke dag vooral maar dat 'ie er nog is'. Pas later komen ze erachter dat ze een heleboel kosten hebben gemaakt.



Dat beaamt de familie Walkotte uit Heerhugowaard. 'Je schrikt daarna. Je gaat niet van tevoren kijken naar het tarief, daar ben je niet mee bezig.' Hun dochter werd te vroeg geboren, waardoor zij vaak naar het VU moeten.



Ook het zoontje van Sandhya Sukhray uit Noord werd veel te vroeg geboren, waardoor zij zes weken lang elke dag naar het ziekenhuis moest. Ze moest daardoor meer dan 600 euro aan parkeergeld betalen.



'We vragen er niet om dat onze kinderen zo vroeg worden geboren. Het is heel erg vervelend om je kind achter te laten in het ziekenhuis, dus je bent verplicht om naar huis te gaan en weer terug te komen.'

20-02-2018 10:36:14 venzje

'Dit ben je in de binnenstad nog niet eens kwijt.' In de binnenstad betaal je op straat 5. (In parkeergarages soms zelfs meer dan 7.)

20-02-2018 11:06:29 Mamsie

Hier wordt dus stevig verdiend aan mensen die al in de zorgen zitten en echt niet voor de lol hun auto daar neerzetten.

20-02-2018 12:35:01 venzje

Andersom zou het juist overlast opleveren voor de buurt.

Ik vermoed dat het bij de andere ziekenhuizen niet veel anders zal zijn.



@Mamsie : Als het OLVG 4 euro vraagt, zal dat vermoedelijk niet veel verschillen met de tarieven in de omgeving, gezien de ligging van het ziekenhuis vlak bij de binnenstad. Als je het er goedkoper maakt dan in de omgeving, zal de parkeerplaats snel vol staan met auto's van niet-ziekenhuisbezoekers. Andersom zou het juist overlast opleveren voor de buurt. Ik vermoed dat het bij de andere ziekenhuizen niet veel anders zal zijn. Afgezien daarvan zijn de tarieven in Amsterdam natuurlijk sowieso waanzinnig. Hoewel Haarlem nog duurder schijnt te zijn.

20-02-2018 14:13:34 allone

@venzje :

Afgezien daarvan zijn de tarieven in Amsterdam natuurlijk sowieso waanzinnig idd.. maar elluk nadeel hep su foordeel: het schrikt mensen wel af om met de auto te gaan

20-02-2018 14:24:37 jaly

Wnplts: Zeeland

Ze kunnen de tarieven m.i. gewoon blijven handhaven, maar een regeling treffen dat je als familie die dagelijks komt daar gratis staat. Ik weet dat een parkeerkaart bij Erasmus 37 euro kost per week voor familie. Is alsnog veel geld als je kind een half jaar in het ziekenhuis ligt.

20-02-2018 15:12:15 Balderic

Je kunt aan de rand van de stad parkeren en met de metro of tram gaan. Daar zijn zelfs speciale tickets voor.

Dus betalen of niet zeuren.



20-02-2018 15:43:47 Mamatini

Wnplts: Groningen

Ik weet niet of dat momenteel nog zo is, maar umcg (Groningen) gaf kaartjes mee voor de parkeerautomaat zodat je als ouder van een ziek kind niet hoefde betalen.

Vergelijkbaar met kaartjes die sommige supermarkten bieden voor gratis parkeren wanneer je een x-bedrag aan boodschappen hebt gedaan.

Ik vind dat zelf de beste oplossing. Ouders met zieke kinderen hoeven zich niet scheel te betalen aan parkeerkosten en een ziekenhuis heeft van bezoekers voldoende inkomsten om de garage te onderhouden

