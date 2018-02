Internetrage gaat fout: Duitsers vallen uit zwembad in kiepwagen

Vier Duitsers zijn dit weekend gewond geraakt toen zij uit een kiepwagen vielen die was omgebouwd tot zwembad. Het bedrijf waar de vier voor werken, deed mee aan de 'Grill Pool Challenge', een internetrage in Duitsland.De challenge is populair onder boeren- en transportbedrijven in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Het werkt zo: bedrijven dagen elkaar uit om in de winter een tropisch zwembadfeest met barbecue te organiseren. Daarbij moet geld ingezameld worden voor het goede doel en als bewijs moet er een video gemaakt worden van het feest.Op YouTube zijn veel filmpjes te zien van bedrijven die zich al aan de challenge hebben gewaagd. Het gaat van gek naar gekker: barbecueën tussen de koeien, opblaasbare palmbomen en hele blaaskappellen in een zwembad.Tot aan rijdende zwembaden toe. Maar dat ging dit weekend fout in Tannheim, Baden-Württemberg. Daar probeerde een kiepwagen met zwembad een loods in te rijden terwijl vier mannen nog in het water zaten. Door het optrekken van de wagen klotste het water over de rand.De mannen werden uit het water geslingerd en vielen van 2,5 meter hoogte op de grond. Voor de vier, tussen de 31 en 67 jaar oud, eindigde de challenge in het ziekenhuis, schrijven Duitse media.