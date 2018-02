'Ik heb zoiets van' is meest irritante woordconstructie in Vlaanderen

Ik heb zoiets vaní is verkozen tot meest irritante woordconstructie van 2017 in Vlaanderen. Ze kreeg 28 procent van de stemmen in de jaarlijkse verkie

19-02-2018 14:04:01 stora

Ik heb zoiets van... terechte winnaar

19-02-2018 14:30:53 AndreJanssen

Ik erger me al maanden aan het feit dat bijna iedereen achter veel zinnen ineens "zeg maar" begint te kakelen.



Let er maar eens op. Of doe eigenlijk maar niet, want dan ga je er bewust op letten en je je er nog veel meer aan ergeren.



Ik heb morgen mijn eerste afspraak met een psycholoog om van deze ergernis af te komen. (grapje hoor)

19-02-2018 14:35:10 stora

@AndreJanssen :





Ik heb morgen mijn eerste afspraak met een psycholoog om van deze ergernis af te komen. QuoteIk heb morgen mijn eerste afspraak met een psycholoog om van deze ergernis af te komen.

Zeg maar dat je pillen krijgt Zeg maar dat je pillen krijgt

19-02-2018 14:44:22 AndreJanssen

Nee, je hoort dan te zeggen, "Je krijgt dus pillen zeg maar"

19-02-2018 14:44:35 Mamsie

En de aller-aller, ja echt allerergste uitdrukking is met voorsprong: ik irriteer me hieraan.

Daar krijg ik écht de kriebels van.

19-02-2018 15:41:47 Sjaak

@Mamsie : Ik besef mij dat ik mijn eigen hier ook heel erg aan irriteer.

19-02-2018 17:21:04 Mamsie

@Sjaak : Kijk daar word ik nou helemaal paranoia van!

