Koning: 'Prinses Amalia naar China' is een totaal onzinverhaal

Het bericht dat prinses Amalia, de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, een deel van haar schooltijd in China gaat doorbrengen, is een "totaal onzinverhaal". Dat zei Willem-Alexander voor het Noordbrabants Museum in Den Bosch, waar hij vandaag een tentoonstelling opende over het genootschap De Zwanenbroederschap.



De Telegraaf berichtte deze week dat prinses Amalia van plan zou zijn om naar een exclusieve school in Changshu te gaan, om daar haar opleiding te vervolgen. De koning zei dat hij het nieuws las, toen hij op de terugweg uit Zuid-Korea een tussenlanding in Parijs maakte. Hij was er "verbaasd" over en belde zijn dochter om haar reactie te peilen.



Amalia moest "heel hard lachen" om het bericht, vertelde de koning, die het verhaal vervolgens "naar de dikke duim" verwees van de betreffende journalist.



De 14-jarige kroonprinses zit op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Ze heeft het daar heel erg naar haar zin, voegde de koning er nog aan toe.



"Het is heel opmerkelijk dat de koning reageert op een gerucht", zegt Koninklijk Huis-verslaggever Kysia Hekster. "Blijkbaar zit 't hem hoog, want er gaan heel veel verhalen over de koninklijke familie, en in principe wordt daar nooit op gereageerd."



Hekster vraagt zich af of de koning opnieuw zal reageren als er in de toekomst verhalen over zijn gezin de ronde doen. "Je loopt het risico dat mensen zich de volgende keer gaan afvragen waarom er dan niet wordt gereageerd."

Reacties

18-02-2018 17:07:38 stora

Stamgast



WMRindex: 9.020

OTindex: 1.110

Misschien gaat zijn dochter in de toekomst wel naar China, maar dan wil hij niet dat er "belangrijke" ouders zijn, die hun dochter daar ook gauw inschrijven zodat ze bevriend kunnen worden met de prinses.

En als dit een leugentje om bestwil is dan heeft hij er ook gelijk in.

Want Amalia, moet haar eigen weg en haar eigen vrienden kiezen.

En hoe verder weg van Nederland hoe meer ze zichzelf kan zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: