15 procent slaapt naakt, plassen en piekeren grote 'slaapfrustratie'

Bijna anderhalf procent van de Nederlanders dineert in bed. Precies 5 procent deelt de lakens met een huisdier. Iets meer dan 15 procent slaapt in zijn of haar nakie. Een paar feitjes uit een onderzoek naar onze slaapgewoonten, dat donderdag verscheen.



Er zijn ook serieuze zaken te melden. In de enquête van Novio Research/Ikea geeft twee op de drie Nederlanders aan geregeld wakker te worden tijdens de nacht. Top-ergernissen zijn plassen, piekeren en snurken. Eruit moeten voor een grote of kleine boodschap is voor 31,3 procent van de Nederlandse slapers de grootste slaapfrustratie.



Wakker liggen door piekeren is voor ruim 20 procent het meest irritant. Vooral jongeren liggen wat af te peinzen in het donker: een op de drie 18- tot 34-jarigen noemt piekeren de voornaamste frustratie. Een slordige 10 procent ligt zich te verbijten naast een snurker.



Af en toe wakker worden, jezelf weer omdraaien en doorslapen kan natuurlijk eens gebeuren. Maar een op de drie Nederlanders geeft aan niet uitgerust wakker te worden en vermoeid aan de dag te beginnen. Hoe ouder, hoe fitter, schrijven de onderzoekers, 66-plussers voelen zich vaker uitgerust dan hun jeugdige evenknieën (respectievelijk 33,3 procent tegenover 19,8 procent). Dat lijkt in overeenstemming met eerdere bevindingen over slaapgewoonten. Ouderen hebben minder slaap nodig dan jongeren, blijkt daaruit.



Een tekort aan slaap is buitengewoon irritant, want een onderbroken nachtrust zorgt voor een ochtendhumeur of erger. Het World Economic Forum somde eind vorig jaar de gevaren van slaapgebrek op: slaaptekort leidt tot verminderde concentratie, we zijn minder creatief en slecht slapen tast ons probleemoplossend vermogen aan. Ook worden we vaker ziek.



Vermoeidheid leidt ook tot ongelukken op de weg. Volgens de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) is er bij een op de tien ernstige ongelukken sprake van vermoeidheid bij de bestuurder. De stichting baseert zich daarbij op buitenlandse studies.



Als we wakker worden checkt een kwart meteen e-mail, berichtjes, social media of het nieuws. Onder jongeren is Whatsapp of sms het eerste waar ze aan denken. Maar het leeuwendeel van de mensen springt eerst onder de douche, gevolgd door het ontbijt.



Het onderzoek naar slaapgewoonten van Nederlanders is uitgevoerd in opdracht van de Zweedse winkelketen Ikea, in samenwerking met Novio Research. Aan het vragenlijst deden 1026 mensen mee, van 18 jaar of ouder.



