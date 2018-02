Naar Parijs in een vliegtuig dat niet opstijgt; in Japan is het populair

Je checkt in bij een balie, gaat in een vliegtuigstoel zitten en maakt je stoelriemen vast. Maar in plaats van op te stijgen, zet je een virtual-realitybril op je hoofd en maak je een gesimuleerde trip naar Parijs, Rome of New York.Het is precies wat twaalf passagiers van het Japanse First Airlines deze week deden in Tokio. Voor zo'n 6600 yen - bijna 50 euro - maakten zij een virtuele vlucht van ongeveer twee uur, inclusief cabinepersoneel en vliegtuigmaaltijden."Normaal kost zo'n reis veel geld en voorbereiding", zegt een van de reizigers tegen persbureau Reuters. "Een vlucht met een VR-bril bespaart een hoop gedoe."Eenmaal 'geland', kunnen de reizigers vanuit hun vliegtuigstoel rondkijken op de plek van bestemming. Zo zijn via de bril beelden in 360 graden te zien van het Louvre of de Eiffeltoren in Parijs.De gesimuleerde vluchten zijn populair in Japan. Sinds de oprichting van First Airlines in 2016 waren de plekken in het nagebootste vliegtuig iedere keer uitverkocht. Vooral oudere Japanners kiezen vanwege fysieke beperkingen vaker voor een virtuele vakantie.