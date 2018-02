Macedonier faket tenniscarriere, en niet de minsten trappen erin

Darko Grncarov heeft in zijn leven geen noemenswaardige pot tennis gespeeld. Toch kon hij de tenniswereld, sponsors en media laten geloven dat hij een tennisprof was. Zo liet de BBC hem op de radio als 'opkomend talent' het woord voeren over homo-emancipatie in de sport. Ook had de 20-jarige MacedoniŽr contact met tennisgrootheden als Serena Williams. Alles wat hij daarvoor nodig had was zijn verbeelding, en Twitter.



Het is ook niet zomaar een verhaal, waarmee Grncarov de tenniswereld om de tuin leidde, blijkt uit een nauwgezette reconstructie van online tijdschrift Slate. De jonge sporter claimde gezondheidsproblemen te hebben getrotseerd, voordat hij zogenaamd weer zijn weg terug omhoog maakte.



Afgelopen zomer verklaarde hij op Twitter dat hij een beroerte kreeg, twee dagen voor zijn eerste officiŽle proftoernooi. Na een jaar revalidatie kwam hij naar eigen zeggen sterker terug dan ooit. "Ik ben geen Roger (Federer, red.) of Novak (Djokovic, red.), maar ik ben blij dat ik weer mag meedoen met grote toernooien", verklaarde hij op Twitter.



Grncarovs verhaal bezorgde hem langzaamaan meer faam. Eerst in Macedonische media, later in de rest van Europa en Engeland. Zijn bekendheid groeide nadat de Britse site Metro een "exclusief artikel" maakte over zijn comeback.



Bekendheid op Twitter, gecreŽerd door een legertje trolprofielen en ondersteund door sterren uit de tenniswereld als Martina Navratilova en James Blake, deden de rest. Blake, oud-nummer 4 van de wereld en tenniscommentator, hoopte verslag te mogen doen van grote wedstrijden van Grncarov. Adidas heette de jonge prof "welkom bij de club", nadat die had gezegd dat de Duitse sportmultinational zijn nieuwe sponsor was.



Niemand had kennelijk door dat de tennisprof Grncarov niet bestond. Dus toen BBC Radio iemand zocht om commentaar te geven over homo-emancipatie in het tennis, vonden zij in de fantast een dankbare bron.



In het interview met Radio 5, dat is terug te luisteren bij Slate, zegt Grncarov dat hij niet op het Margaret Court Arena van de Australian Open wil spelen, zolang het veld vernoemd is naar de oud-tennisster en fervent tegenstander van het homohuwelijk.



"Als het stadion zo blijft heten, dan zal ik niet spelen. Ook als dat betekent dat ik niet mee kan doen aan de Australian Open. Dat maakt mij niet uit."



Hij riep andere tennissers op om zich ook uit te spreken. Nadat de zwendel aan het licht was gekomen, heeft Grncarov zijn Twitteraccount verwijderd. Ook BBC en Metro hebben zijn sporen op hun websites uitgewist.



Reacties

17-02-2018 22:12:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.557

OTindex: 61.123

Ach, dit soort fantasieën komt ook in Nederland voor, ook in regeringskringen.

18-02-2018 00:37:41 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.819

OTindex: 55

@Mamsie : In mijn jeugd jaren heb ik gevoetbald tegen jongens die nu heel wat bereikt hebben in de voetbalwereld dat waren jongens zoals oa Robin van Persie Dirk Kuyt of Ruud van Mistelrooy maar nadat ik mijn kruisbanden had gescheurd kon ik niet meer doorgroeien maar zij wel. Zou dit nou ook een fantasie zijn?

18-02-2018 04:33:03 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.942

OTindex: 671





Zo ben ik verbonden met de Nederlandse Koninklijke familie.. Indertijd nog Koningin Beatrix was eens op bezoek in Den Bosch en toen ik naar haar zwaaide, zwaaide ze terug! Ze kent me nog



.



Laatste edit 18-02-2018 04:33 Dan sta je toch als sportjournalist en ander canaille, (pun intended), behoorlijk voor schut als je niet eens je huiswerk fatsoenlijk gedaan hebt!Zo ben ik verbonden met de Nederlandse Koninklijke familie.. Indertijd nog Koningin Beatrix was eens op bezoek in Den Bosch en toen ik naar haar zwaaide, zwaaide ze terug! Ze kent me nog

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: