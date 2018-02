Obese agent op 43ste met pensioen, wil meer geld

Een politieagent uit New York klaagt de Amerikaanse stad aan. De 46-jarige Jose Vega moest stoppen met werken omdat hij veel te dik was, en hij vindt dat dat de schuld van zijn werkgever is.



Daarom wil hij nu, in plaats van een invaliditeitspensioen van 4.000 dollar per maand, een speciaal pensioen voor werknemers die na een bedrijfsongeval niet meer kunnen werken. Dat zou hem 2.000 dollar netto extra per maand opleveren.



Vega werkte sinds 1997 bij de politie in New York. In 2007 begon hij last te krijgen van hartklachten en werd hij dikker. Door de stress, zegt hij tegen het dagblad de New York Daily News. "Ik ben nooit dik geweest en sportte veel. Maar door de hartklachten en mijn hoge bloeddruk kwam ik aan." Op zijn hoogtepunt woog hij 180 kilo. "Op een bepaald moment hield mijn lichaam wel 100 kilo aan vocht vast."



Op zijn werk ging het ondertussen ook niet altijd goed. Hij had aanvaringen met zijn baas en werd twee keer geschorst. In 2011 kreeg hij een tik op zijn vingers omdat hij een verdachte duwde terwijl hij met haar het politiebureau binnen liep.



Omdat hij in 2014 zijn werk niet meer kon doen door zijn gewicht, moest Vega met stoppen met werken. Volgens de wet moet bij politieagenten in New York met een hartaandoening worden aangenomen dat ze die door hun werk hebben gekregen, tenzij er bewijs voor het tegendeel is.



Daarom krijgt Vega nu al vier jaar een invaliditeitspensioen. Maar omdat hij vindt dat hij op zijn werk verkeerd behandeld is hij moest ondanks zijn hartklachten lang werken en had niet de mogelijkheid om gezond te eten wil hij nu een ander, groter pensioen. De gemeente zelf kan er nog niets over zeggen. "We zullen kijken naar de klachten van meneer Vega", zegt een woordvoerder tegen de New York Daily News.

Reacties

Na jaren zichzelf gespekt te hebben wil hij nu zijn bankrekening nog even spekken.

Ik hoop dat niemand in zijn smoesjes trapt.

Aankomen vanwege hartklachten en hypertensie..... Wat een lulverhaal!

