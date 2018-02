Is het mie of de baard van Sinterklaas? Nee, dit is ijshaar

Op landgoed Moersbergen in Doorn is ijshaar aangetroffen. Twitteraar Paul Goudswaard deed de vondst. Hij nam er een foto van en stuurde die naar het Utrechts Landschap. De natuurbeheerder spreekt van een bijzonder verschijnsel.IJshaar is wit en heeft een haarachtige, wollige structuur. Een leek die het fenomeen waarneemt, zou kunnen denken dat er gedroogde mie op de grond ligt of gezichtsbeharing van Sinterklaas.IJshaar ontstaat op nat en dood kernout van loofbomen, maar alleen als de luchttemperatuur even onder het vriespunt ligt. In het hout vormen zich schimmels. Hierbij komt onder andere water vrij dat door zeer kleine openingen naar buiten wordt geperst. Dit water bevriest tot een haarachtige structuur.Als de schimmels maar water blijven produceren en de klimatologische omstandigheden gunstig blijven, kan ijshaar aan blijven groeien. Wanneer het wordt aangeraakt of aan zonlicht wordt blootgesteld, verdwijnt het.IJshaar wordt ook wel haarijs of de baard van Koning Winter genoemd.