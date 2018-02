Man zit nacht lang gevangen in eigen stoel: krantenjongens slaan alarm

Een roerige ochtend aan de Koningsweg in Akersloot. Daar sloegen twee krantenjongens alarm toen ze een bewoner in een stoel zagen zitten die zich met man en macht probeerde los te rukken. Er werd direct een ambulance en politiewagen naar de straat gestuurd.



Toen de politie daar aankwam, bleek de situatie net iets minder ernstig dan aanvankelijk gedacht. Waar het vermoeden bestond dat de huiseigenaar slachtoffer was van een overval en was vastgebonden in een stoel, ging het blijkbaar om iets onschuldigers.



De bewoner zat vast in een elektrisch verstelbare stoel en kon er met geen mogelijkheid zelf uit komen. ''Ik ging gisteren rond 01.00 uur in de stoel zitten en toen kantelde hij. Ik kon geen kant meer op. De afstandsbediening werkte ook niet meer. Het was een heel vervelende ervaring", zegt de bejaarde bewoner tegen NH Nieuws.



"Ik ben maar blijven zitten en heb gewacht tot er mensen naar hun werk gingen. Dan kan ik zwaaien en de aandacht trekken. Toen de krantenbezorgers rond een uur of zes kwamen, hebben zij de politie gebeld en was ik zo bevrijd."



Het gaat nu gelukkig weer goed met de man en hij heeft inmiddels ook wat slaap ingehaald. "Maar de stoel gaat wel de deur uit. Want stel dat er brand uitbreekt, dan kun je geen kant meer op. De leverancier gaat ernaar kijken wat er nu aan mankeert of wat ik verkeerd heb gedaan. Dat kan natuurlijk ook", zegt hij realistisch.

Reacties

16-02-2018 20:10:43 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.970

OTindex: 9.228

S jarig en dan wil ik haar een leuk cadeau geven. Waar kun je die stoelen kopen? Binnenkort is mijn schoonmoederjarig en dan wil ik haar een leuk cadeau geven.

16-02-2018 21:45:23 allone

Stamgast



WMRindex: 32.352

OTindex: 62.884



Je zult toch van de dorst omkomen en sterven in je elektrische stoel



Laatste edit 16-02-2018 21:46 Goed dat die krantenjongens alert waren en goed reageerden.Je zult toch van de dorst omkomen en sterven in je elektrische stoel

16-02-2018 22:16:04 TonK

Senior lid

WMRindex: 863

OTindex: 96

Wnplts: Dorst

@allone : Quote:

Je zult toch van de dorst omkomen



Zal mij niet gebeuren, ik woon er in. Zal mij niet gebeuren, ik woon er in.

17-02-2018 01:30:49 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.313

OTindex: 6

Vind het eigenlijk opmerkelijk dat een persoon met zo'n conditie nog zelfstandig woont en niet is ondergebracht in een zorginstelling.

17-02-2018 02:08:48 Balderic

Erelid

WMRindex: 1.026

OTindex: 2

Kwam hij niet uit de stoel of niet uit de schulden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: