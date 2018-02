Onwel geworden persoon in IJmuiden blijkt Abraham-pop

Wijkagent Edwin Verweij werd vanuit Santpoort-Noord met spoed naar IJmuiden gestuurd. Daar zou een persoon mogelijk bewusteloos in een auto liggen. De vork zat alleen even net iets anders in de steel.



Het bleek namelijk niet om een mens te gaan, maar om een Abraham-pop. "Jammer dat de melder dit heeft gemist", schrijft de wijkagent op Twitter.



Voor wie de verjaardagspop bestemd was, is niet bekend.

Dit soort poppen is toch jaren 50 humor?



