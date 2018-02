Koppel gaat op wereldreis, maar strandt na twee dagen

De prijs voor grootste pechvogels gaat zonder twijfel naar Tanner Broadwell en Nikki Walsh. Twee dagen nadat ze met hun zeilboot begonnen aan een wereldreis is het gevaarte al gekapseisd.Het Amerikaanse koppel Broadwell en Walsh besloot om uit de hectiek van het dagelijks leven te stappen en met een boot op wereldreis te vertrekken. Ze gaven hun job op en staken al het geld dat ze hadden in een vijftig jaar oude zeilboot. Klaar voor een onvergetelijk avontuur vertrokken ze vorig week met mopshondje Remy richting exotische wateren.Toen ze twee dagen later wilden aanmeren, ging het helemaal mis. De boot liep vast op een zandbank waardoor de kiel afbrak en het vaartuig begon te zinken. Het koppel kon daarna alleen maar toekijken hoe al hun bezittingen ten onder gingen. “We hebben alles verloren. We zagen hoe alles wegdreef, en we konden er niets aan doen.”Het koppel zit nu in zak en as. Ze hebben geen plek om te leven, geen spullen meer en welgeteld 90 dollar (73 euro) om rond te komen. De boot uit het water laten halen zou duizenden dollars kosten, aangezien ze ook niet verzekerd waren. Toch willen ze niet terug naar hun oude leven. “We zijn al zo ver geraakt, we gaan nu niet opgeven”, aldus Tanner. “Ik ga ooit opnieuw een boot kopen. We kunnen niet zomaar onze dromen laten varen.”