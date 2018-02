16-02-2018 13:17:08

Fijn dat die mensen hun honden niet alleen voor de jacht hebben maar ook voor hunzelf, anders had het er niet goed uitgezien voor het beestje.Jammer dat het weer eens een vossenjacht was die ter sprake komt, ik vind het in deze tijd niet meer kunnen ook al omdat men er in 2002 al een verbod op wilde hebben, schijnt het nog te mogen. klik hier