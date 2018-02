Collegas kopen auto voor alleenstaande vader die elke dag 3 uur naar werk loopt

Toen de 21-jarige Trenton Lewis werk vond op 18 kilometer afstand van zijn woning hield dat hem niet tegen de baan aan te nemen. Ook al moest hij de afstand elke ochtend lopend afleggen. De alleenstaande vader uit het Amerikaanse Arkansas vertelde niets over zijn dagelijkse tocht tegen zijn collega's, maar een oplettende medewerkster kwam er toch achter en ondernam actie.Lewis, te trots om om hulp te vragen, vertelt tegen CNN dat hij de enige is die ervoor kan zorgen dat zijn dochtertje van 14 maanden krijgt wat ze nodig heeft. Zo stond hij zeven maanden lang rond middernacht op om op tijd te zijn voor zijn dienst die om 4.00 uur 's ochtends begon.Zijn collega's bij pakketbezorger UPS kwamen er toch achter en besloten om hem te hulp te schieten. Ze vroegen Lewis afgelopen week om naar een 'korte bijeenkomst' te komen op de parkeerplaats. Daar werden hem, tot Lewis' grote verrassing, de sleutels van zijn nieuwe auto overhandigd. ,,Ik werd er emotioneel van, mijn hart stopte even met kloppen", aldus de jonge vader.Lewis heeft zijn genereuze cadeau voornamelijk te danken aan een oplettende collega, Patricia Bryant, ook wel 'Mama Pat' genoemd onder medewerkers. Lewis noemt haar een tweede moeder. ,,Ze werd zelfs boos op me toen ze hoorde dat ik elke dag naar werk liep." Bryant, die samen met haar man al bijna 40 jaar bij UPS werkt, vond dat als iemand zoveel overheeft voor zijn baan, een helpende hand bieden het minste was dat ze kon doen. Samen met haar man lichtte ze andere collega's in en vroeg hen om een bijdrage voor een auto. Hoewel de meesten Lewis niet eens kenden, werd al snel 2000 dollar opgehaald.,,Iedereen die ik sprak wilde graag bijdragen", vertelt Patricia's man, Kenneth. ,,Ik vertelde de autoverkoper waar het voor was en hij wilde me graag tegemoetkomen in de prijs." De groep collega's lokte Lewis naar de parkeerplaats, waar de grote onthulling plaatsvond. ,,Ik zal dit nooit vergeten", vertelt Lewis. Een collega plaatste een video van de feestelijke gebeurtenis op Facebook.Tijdens zijn eerste ritje in zijn nieuwe auto nam hij zijn dochtertje mee voor iets lekkers.