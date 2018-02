Oude postbode-jas duikt op bij jihadist in Syrie

Ja, wij moesten ook twee keer kijken. Maar deze Syrische jihadist draagt echt een oud jack van een postbode. De jas is hoogstwaarschijnlijk via kledinginzameling in het Midden-Oosten terechtgekomen."Er bestaat een levendige handel in tweedehandskleren in het hele Midden-Oosten, vrachtwagens vol", zegt correspondent Olaf Koens. "Dus de kans is heel klein dat we hier met een Nederlandse postbode te maken hebben. Je zag eerder ook wel vrachtwagens met belettering uit Nederland, ook die zijn allemaal jaren geleden doorverkocht."Volgens media in het Midden-Oosten is de drager een IS-terrorist. De foto zou zijn genomen bij de rivier de Eufraat bij de Syrische stad Hajin.Het jack is overigens al zeker 16 jaar oud, want in 2002 veranderde de naam van PTT Post in TPG Post. Inmiddels heet het postbedrijf PostNL.