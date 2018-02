Als je hier geen houten kont van krijgt..

ASSEN - Houtkunstenaar Jos Westenbroek heeft een heel bijzonder vervoersmiddel: een fiets die volledig van hout is gemaakt. Compleet met houten koplamp, fietsbel en zadel."Ik liep al een hele poos met het idee om iets speciaals van hout te maken. Dat is deze fiets geworden", vertelt Westenbroek. "Ik stelde twee eisen aan mijn project: ik mocht geen metaal gebruiken en de fiets moest echt kunnen rijden."Dat is de houtbewerker gelukt. Alleen de V-snaar is van rubber, anders lukt het niet om de wielen rond te laten gaan. Piepend en krakend rijdt hij met de fiets voorzichtig de oprit af. "Ik krijg er nog geen houten kont van, want ik rijd er natuurlijk niet veel op. Ik zal er ook geen boodschappen mee doen."Als gepensioneerd timmerman stopte hij veel van zijn vrije uren in het project, dat bijna een jaar duurde. Van januari tot november. Westenbroek: "Ik was soms meer bezig met ontwerpen bedenken dat het houtbewerken zelf. Het koste me zo'n vijfentwintig uur per week."Verkopen wil hij de fiets niet. De Assenaar ziet zijn kunstwerk het liefst in een fietsspeciaalzaak tentoongesteld. "Er is al een winkel in Assen die hem wel bij de heropening wil gebruiken. Verder doe ik er niets mee, maar als iemand een heel hoog bod doet zal ik er eens over nadenken."