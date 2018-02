Mysterieuze schat van de Mont Blanc: eerlijke vinder claimt zijn deel

Een Franse alpinist, die bijna vijf jaar geleden een heuse schatkist vond op de flanken van de Mont Blanc, wacht nog steeds op zijn vindersloon. De waarde van de schat - een verzameling smaragden, saffieren en robijnen - wordt geraamd op 250.000 euro. Volgens de Franse wet heeft de bergbeklimmer recht op de helft van dit bedrag.



De klimmer, die anoniem wil blijven, beklom in 2013 de Boissongletsjer van de Mont Blanc. Tijdens zijn tocht stuit hij op een metalen kist. In de kist zitten 49 zakjes met het opschrift 'Made in India'. In de zakjes zitten smaragden, saffieren en robijnen.



De schat wordt in verband gebracht met twee vliegtuigongevallen. Op 3 november 1950 stortte de Malabar Princess, een toestel van Air India, neer in dat gebied. Zestien jaar later, op 24 januari 1966, crashte een Boeing 707 van dezelfde luchtvaartmaatschappij in het gebied. Beiden waren Indische toestellen, wat de opschriften op de zakjes kan verklaren. De eerlijke vinder bracht de kist naar de politie in Albertville, Frankrijk, een actie waar hij uitgebreid voor geprezen werd.



De Franse autoriteiten verklaarden dat zij er alles aan zouden doen om de rechtmatige eigenaar van de schat te vinden, maar dat lijkt tot nu toe zonder succes.



Door het uitblijven van een rechtmatige eigenaar weet de eerlijke vinder niet of hij aanspraak kan maken op zijn vindersloon. De Franse wet is daar echter heel duidelijk over. Als de wettelijke eigenaar niet binnen de twee jaar gevonden is, wordt de vondst verdeeld tussen de vinder en de eigenaar van het grondgebied waar ze werd gevonden. In dit geval dus de eerlijke bergbeklimmer en de Franse staat.



De bergbeklimmer heeft echter niets meer gehoord sinds zijn aangifte. ,,Bij de politie werd me destijds beloofd dat ik op de hoogte zou worden gehouden van de stand van het onderzoek. Tot op heden heb ik daar nog geen woord over gehoord,” zegt de man.



Hij maakt zich zorgen, omdat hij in 2013 geen kopie van zijn verklaring aan de politie heeft gekregen. Ook de inventaris van zijn vondst - de waardevolle inhoud van de 49 zakjes - kreeg de man nooit in zijn bezit. Hij vermoedt dat de edelstenen alweer zijn verkocht, maar volgens de krant Dauphiné Libéré liggen de smaragden, saffieren en robijnen veilig in de kluis van een bank in Chamonix.

Reacties

14-02-2018 17:16:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.534

OTindex: 61.071

De vinder lijkt me stukken eerlijker dan de politie daar.

Ik zou de buit lekker gehouden hebben of op zijn minst een deel daarvan.

Maar misschien heeft de vinder dat ook wel gedaan, een deel alvast voor zichzelf gehouden.

Wat zeer verstandig van hem zou zijn.

14-02-2018 23:16:21 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 62.823

OTindex: 28.267



het is Frankrijk, en niet ergens in corrupt Verweggistan als de Franse wet zo duidelijk is, dan zou die vinder toch moeten vangen....het is Frankrijk, en niet ergens in corrupt Verweggistan

14-02-2018 23:16:51 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.964

OTindex: 9.212

S

Ik had het mooi zelf gehouden . Nou ja als Paus zijnde moet je natuurlijk altijd het goede voorbeeld geven. Eerst vraag ik nederig aan God of ik het mag houden of dat ik het moet inleveren. Ik gooi het dan omhoog en dan zeg ik: O Heer, Schepper van Hemel en Aarde, geef mij een teken van uw wijsheid. Als u vindt dat het mij niet toekomt, pak het dan gauw als ik het omhoog gooi. Als u het laat vallen neem ik aan dat ik het mag houden. Nou tot dusverre mocht ik het altijd houden. Vervolgens verdeel ik het natuurlijk onder de armen. De ene helft onder mijn linker arm en de andere helft onder mijn rechter arm. Finders keepers losers weepers.Ik had het mooi zelf gehouden. Nou ja als Paus zijnde moet je natuurlijk altijd het goede voorbeeld geven. Eerst vraag ik nederig aan God of ik het mag houden of dat ik het moet inleveren. Ik gooi het dan omhoog en dan zeg ik: O Heer, Schepper van Hemel en Aarde, geef mij een teken van uw wijsheid. Als u vindt dat het mij niet toekomt, pak het dan gauw als ik het omhoog gooi. Als u het laat vallen neem ik aan dat ik het mag houden. Nou tot dusverre mocht ik het altijd houden. Vervolgens verdeel ik het natuurlijk onder de armen. De ene helft onder mijn linker arm en de andere helft onder mijn rechter arm.

14-02-2018 23:45:56 Monteurtje



Geweldig @De_Paus:Geweldig

15-02-2018 00:24:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.534

OTindex: 61.071

@botte_bijl:

als de Franse wet zo duidelijk is, dan zou die vinder toch moeten vangen....

het is Frankrijk, en niet ergens in corrupt Verweggistan Quoteals de Franse wet zo duidelijk is, dan zou die vinder toch moeten vangen....het is Frankrijk, en niet ergens in corrupt Verweggistan



Nou, af en toe is de Franse politie ook behoorlijk 'Ver weg' hoor! Nou, af en toe is de Franse politie ook behoorlijk 'Ver weg' hoor!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: