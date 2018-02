Winterweer: Bel de Wouten

Elke winter is het weer een hit op internet: het hilarische filmpje 'Keiglad' uit Eindhoven.Het Eindhovens Dagblad ging op zoek naar de hoofdrolspelers uit de reportage en stuitte op een bijzonder verhaal. Zo zit een van de mannen tegenwoordig een celstraf uit in de gevangenis van Sittard.De vraag wie die jongetjes zijn met wie het filmpje begint is sneller beantwoord dan verwacht. Het jolige menneke van de fameuze quote 'bel de wouten' kwam jaren later ironisch genoeg op een heel andere manier in aanraking met de politie. Serdar blijkt hij te heten en hij zit momenteel een gevangenisstraf van 18 jaar uit voor de moord op drugscrimineel Ernesto Pistone in 2014. Vanuit de gevangenis in Sittard laat hij weten trots te zijn dat het filmpje een hit is geworden. "Ik krijg er iedere winter reacties op." Een suggestie op social media dat de jongens zelf emmers water over de weg hadden gegooid lijkt gezien de oppervlakte van de straat niet erg geloofwaardig. Serdar doet het dan ook af als onzin. "Zie je het al voor je? Twee kleine mannekes die met emmers water door de vrieskou sjouwen? Het zou niet eens in me opkomen."