Foutje van de stomerij: bruidsjurk pas na 32 jaar terecht

De Amerikaanse Michelle Havrilla kan haar ogen niet geloven: 32 jaar na haar bruiloft is haar trouwjurk terecht. Door een fout van een stomerij is de jurk na haar bruiloft in 1985 bij de verkeerde terechtgekomen.De jurk van Michelle belandde bij de familie Bartlebaugh. Die zette de doos met de jurk ongezien op zolder. Daar bleef hij staan totdat de 25-jarige Ame Bartlebaugh op zoek ging naar de trouwjurk van haar moeder. Toen ze de doos vond, zat daar dus de jurk in van Michelle, meldden Amerikaanse media.Ame, die zelf binnenkort gaat trouwen, verwachtte een simpele trouwjurk zonder mouwen, maar vond een compleet andere jurk en besefte meteen dat er een fout was gemaakt. Ze plaatste foto's van de jurk op social media en kon zo de bruid van destijds vinden.Vorige week kreeg Michelle de trouwjurk weer in haar bezit. Naar eigen zeggen is ze in shock; ze heeft al die tijd gedacht dat haar jurk verloren was gegaan. Familie van Michelle plaatste een video op Twitter, waarop te zien is dat zij de jurk voor het eerst sinds 1985 weer ziet.Ame wilde trouwen in de bruidsjurk van haar moeder. Ze heeft nu zelf een oproep op social media gedaan om die jurk te vinden.