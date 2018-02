Amerikaanse commentator: Schaatsen heel belangrijk vervoermiddel in Amsterdam

Een commentator van de Amerikaanse zender NBC legt tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen aan de kijkers uit waarom de Nederlanders zo goed zijn in schaatsen. En dat heeft alles van doen met de Amsterdamse grachten...



Als de Nederlandse sporters tijdens de openingsceremonie de arena betreden voelt een Amerikaanse commentator zich geroepen tot het geven van een geschiedenislesje. Want, wrom zijn die Nederlanders toch zo goed in schaatsen?



'Omdat schaatsen een belangrijk vervoermiddel zijn in een stad als Amsterdam, die onder zeeniveau ligt', vertelt ze. Het fragment, dat inmiddels veel gedeeld wordt op social media, gaat verder: 'Zoals jullie allemaal weten zijn er veel grachten die dicht kunnen vriezen in de winter. Zo lang als de grachten bestaan schaatsen de Nederlanders er op om van a, naar b te komen, om wedstrijdjes te doen en gewoon voor de lol.'



Op het 'deskundig' commentaar wordt vooral lacherig gereageerd op Twitter. De laatste keer dat er overigens fatsoenlijk op de grachten kon worden geschaatst was in 2012...

