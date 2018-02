Ophef over high fives van 83-jarige klaar-over

Doe je een beetje enthousiast je werk, is het weer niet goed. Ouders in Manchester hadden er geen goed woord voor over dat een 83-jarige klaar-over kinderen tijdens het oversteken geen high-fives meer mocht geven.De afgelopen 14 jaar was het Colin Spencer z'n lust en zijn leven: het vrijwilligerswerk als 'klaar-over' bij een lagere school in Stockport bij Manchester. Maar een ambtenaar had gezien dat Colin, terwijl hij het verkeer tegenhield, vrolijk stond te highfiven met kinderen. Niet meer doen, had hij tegen hem gezegd. Hij stond daar niet om de kinderen een leuke dag te bezorgen, maar voor de veiligheid.Geen high fives meer op de openbare weg dus. Ook aan ouders werd gevraagd die boodschap door te geven aan hun kinderen. Op de stoep, dát mocht wel. Belachelijk, was de reactie van vele ouders. En de kinderen begrepen er al helemaal niks van. Normaal vrolijkte hij hen juist op.Ondanks de verbaasde reacties hielden de ambtenaren in eerste instantie voet bij stuk. "Verkeersregelaars zijn verplicht om de hele tijd de weg en de verkeersomstandigheden in de gaten te houden", meldde een woordvoerder van de gemeente gisteren aan de BBC.Zaterdag kwam de gemeente terug op het besluit. En, ze maakten zelfs excuses. De autoriteiten hadden het 'duidelijk' aan het verkeerde eind. "We willen ons verontschuldigen voor de onnodige bezorgdheid", zegt een woordvoerder.Colin wordt nu een 'uitstekende' verkeersregelaar genoemd. "Het is fantastisch dat hij met een glimlach op zijn gezicht werkt en veel kinderen een leuke dag bezorgt."