Kritiek op school om duur Armani-uniform voor leerlingen

Een openbare basisschool in Tokio krijgt kritiek omdat de directeur van plan is leerlingen een uniform van ontwerper Giorgio Armani te laten dragen. Het pakje kost omgerekend 600 euro, ruim het dubbele van het huidige uniform.Hoog schoolgeld vormt al een last voor ouders in Japan, schrijft persbureau AP. Hoewel ouders niet verplicht zijn het uniform aan te schaffen, vrezen critici dat er verschillen gaan ontstaan tussen kinderen van ouders die het zich wel, en die het zich niet kunnen veroorloven. "Het is alsof je 'nee' zegt tegen arme mensen en alleen die mensen verwelkomt die trots zijn op Armani", schrijft onderwijscommentator Naoki Ogi in zijn blog.De kwestie is gisteren in het parlement besproken. "Scholen zouden op de prijzen van uniforms moeten letten, zodat ouders niet overbelast worden", zei minister van Onderwijs Yoshimasa Hayashi tegen verslaggevers. "We verwachten ook dat ze voldoende discussie hebben met de betrokken partijen."De Taimei-school ligt in de chique winkelbuurt Ginza in de Japanse hoofdstad. De schooldirecteur zei op een persconferentie dat het merk past bij de identiteit van Taimei als "een school van Ginza". Hij koos voor Armani omdat dat kledingbedrijf een winkel vlak bij de school heeft. Hij zei dat de kritiek geen invloed heeft op zijn beslissing.