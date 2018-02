Uitverkoop: Franse gemeenten verkopen alles wat los en vast zit

Franse gemeenten zetten massaal hun inboedel te koop. De gemeenten moeten fors bezuinigen, 13 miljard in vijf jaar tijd, en daarom wordt nu van alles verkocht. Zelfs producten waarvan niemand ook maar vermoedde dat ze in staatshanden waren.



Een driewieler voor een peuter, een biljarttafel, een bestekset en een hometrainer: steden en dorpen doen werkelijk alles van de hand. Dat gebeurt op speciale sites waar de Franse overheid producten mag veilen. "In het begin werden alleen nog hele waardevolle producten geveild, maar nu worden zelfs de planken van ladekasten verkocht", aldus Marie Le Roy van Webenchères.



Het proces is al langer gaande. Tussen 2014 tot 2017 daalden de gelden die de gemeenten van het rijk kregen met ruim 11 miljard euro. "Alleen al in 2016 is het aanbod op onze site verviervoudigd", zegt Servan Ndjantcha van Agorastore, waar 1500 Franse steden en departementen hun spullen te koop zetten.



De regering van president Macron heeft lokale overheden nu nog eens 13 miljard aan bezuinigingen opgelegd en het effect is navenant. Het aanbod op de veilingen explodeert. "De grote staatsuitverkoop", wordt het al in de Franse pers genoemd.



De gemeente Corbenay, in Oost-Frankrijk, zette een vijver omringd door bos te koop: 89.460 euro. Saint-Jean d'Angely, in het westen, zette een kasteel te koop met 27 kamers: 533.000 euro.



Ook kleine spullen worden massaal van de hand gedaan. Op de veilingsites staan een paar gemeentelijke werkschoenen (10 euro), een gemeentelijke slacentrifuge (10 euro), 15 gemeentelijke peertjes voor in de lamp van elk 40 watt (2 euro), en een gemeentelijk houten onderstel voor een kinderbed (4 euro).



De uitverkoop heeft in Frankrijk tot gegniffel geleid. Maar er werden ook her en der wat wenkbrauwen opgetrokken. Want blijkbaar valt er best nog wel wat te bezuinigen. Waarom beschikte de ene burgemeester over een massagebank die nu te koop staat en hoe vaak gebruikte de andere burgemeester de complete voorraad aan champagne- en portglazen die hij nu veilt?



Want verrassend aanbod, dat is er volop. De stad Tourcoing veilt een auto die het niet meer doet (100 euro). Nevers deed z'n parkeermeters in de uitverkoop (à 30 euro per stuk).



De gemeente L'Isle sur Sorgue zette zelfs oude marmeren grafstenen op een veiling, met de inscripties er nog op ('Voor onze opa'). Ze kosten 50 euro per 35 kilo.



12-02-2018 09:22:23 Mamsie









Quote:

De gemeente L'Isle sur Sorgue zette zelfs oude marmeren grafstenen op een veiling, met de inscripties er nog op ('Voor onze opa'). Ze kosten 50 euro per 35 kilo



Is toch leuk! Dat wordt steengrillen met een persoonlijk touché!

Wél even controleren of er niet nog een stukje opa op is achtergebleven want dat lijkt me niet zo smakelijk hè!





12-02-2018 10:42:38 BatFish









@Mamsie : Klinkt een beetje overdreven eerst begraven en dan cremeren

12-02-2018 10:47:59 omabep













: Die marmeren grafstenen vind ik niet kunnen, deze zijn gekocht door de familie en nu zijn ze dus ineens van de gemeenten??? Als ik het zou kunnen betalen kocht ik het kasteel met de 27 kamers. @Mamsie : Die marmeren grafstenen vind ik niet kunnen, deze zijn gekocht door de familie en nu zijn ze dus ineens van de gemeenten???

12-02-2018 10:56:12 Mamsie











Dat is ook wat makkelijker meenemen in de vakantie!



@omabep : Je hebt gelijk, ik kan er maar beter vanafzien. En gewoon mijn elektrische barbekoetje blijven gebruiken.

Dat is ook wat makkelijker meenemen in de vakantie!

12-02-2018 11:27:59 SamuiAxe













De stoffelijke resten worden tegenwoordig waarschijnlijk gecremeerd en verstrooid, vroeger gingen de knoken in de zogenoemde knekelput. De steen en andere parafernalia vervallen ook aan de staat, die mag ze dus gewoon verkopen.. @omabep : Niet zeker hoor! Als de familie b.v. 20 jaar grafrechten heeft betaald maar daarna afziet van verdere betalingen dan vervalt het graf aan de staat.De stoffelijke resten worden tegenwoordig waarschijnlijk gecremeerd en verstrooid, vroeger gingen de knoken in de zogenoemde knekelput. De steen en andere parafernalia vervallen ook aan de staat, die mag ze dus gewoon verkopen..

12-02-2018 11:39:24 Emmo









@omabep :

Als ik het zou kunnen betalen kocht ik het kasteel met de 27 kamers. QuoteAls ik het zou kunnen betalen kocht ik het kasteel met de 27 kamers. Wordt daar ook een schoonmaakster bij geleverd? Want zelf stofzuigen lijkt me een beetje veel van het goede.

12-02-2018 13:44:54 botte bijl









heb ik net een slacentrifuge opgespaard met de spaarcodes op de boodschappen en nu zie ik dat ik een echte Franse Gemeentelijke Slacentrifuge had kunnen kopen voor een tientje

