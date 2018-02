Gezocht: iemand die chocola wil proeven

Acht uur per week chocola eten en daar ook nog eens voor betaald krijgen. Het klinkt te mooi om waar te zien, maar vanaf nu kun je solliciteren voor de functie van chocoladeproever. De baan komt vrij bij het bedrijf Mondeléz International, dat onder andere Milka, Toblerone en Côte d'Or maakt.



Het bedrijf zoekt vier nieuwe collega's: drie chocoladeproevers en iemand die chocoladedranken test. De perfecte kandidaat moet kunnen aantonen dat hij of zij goede smaakpapillen, en een passie voor zoetigheid heeft. Ook moet hij of zij openstaan voor nieuwe producten en Engels spreken. De baan is namelijk in het Engelse Reading.



Het is niet de eerste keer dat het bedrijf chocoladeproevers zoekt. Vorig jaar werd er ook al een vacature uitgeschreven, waar meer dan 6000 mensen op reageerden. De advertentie stond op de vijfde plek van meest bekeken functies op banensite LinkedIn in 2017.



Degene die nu de baan krijgt gaat samen met een team van chocolade-experts nadenken over manieren om de snacks en dranken nog lekkerder te maken. Mocht jij geïnteresseerd zijn, dan kun je hier solliciteren. Realiseer je daarbij wel goed dat je voor zo'n 10 euro per uur bereid moet zijn om te verhuizen naar Reading, in Groot-Brittannië.

Reacties

11-02-2018 18:28:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.504

OTindex: 61.043

Wat is er met de vorige proevers gebeurd? Door de vloer gezakt of kunnen ze niet meer door de deur wegens morbide obesitas?

11-02-2018 18:37:39 stora

Stamgast



WMRindex: 8.930

OTindex: 1.104

@Mamsie , de vorige proevers kunnen er geen chocola meer van maken.

11-02-2018 19:30:37 submarine

Senior lid

WMRindex: 629

OTindex: 492

Wnplts: Oceania

Krijg je daar ook een onkostenvergoeding voor de tandarts?

11-02-2018 19:59:45 allone

Stamgast



WMRindex: 32.276

OTindex: 62.837





: ze hoeven alleen te proeven, ze hoeven niet alle chocola op te eten.

Een wijnproever drinkt toch ook geen liters wijn?! @submarine : 8 uur per week is toch niet zo veel, ruim een uur per dag? @Mamsie : ze hoeven alleen te, ze hoeven niet alle chocola op te eten.Een wijnproever drinkt toch ook geen liters wijn?!

11-02-2018 20:05:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.504

OTindex: 61.043



De aard van het beestje, denk ik. @allone : Ik eet het, ze spugen het weer uit. Maar ik zie zulke dingen altijd op een hilarische manier.De aard van het beestje, denk ik.

11-02-2018 22:35:05 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 62.763

OTindex: 28.255

@Mamsie :

gelukkig voor ons weet je op een kostelijke manier te omschrijven hoe je dat soort dingen ziet gelukkig voor ons weet je op een kostelijke manier te omschrijven hoe je dat soort dingen ziet

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: