De Paus: God is een ui

Een Belgische onderzoeker is het gelukt de site van het Vaticaan binnen te dringen en daar een boodschap achter te laten. “God is an Onion,” staat er als boodschap van de paus. De dader is een internet onderzoeker uit Aalst, die de kwetsbaarheid wil aantonen van het netwerk.

Reacties

11-02-2018 13:13:47 submarine

Senior lid

WMRindex: 626

OTindex: 492

Wnplts: Oceania



Die man zegt wel vaker rare dingen.

Maar we kunnen het goed met elkaar vinden, hoor.

Ik mag zijn kruis kussen en in ruil daarvoor mag hij dan weer met mijn periscoop spelen. Volgens mij heeft de paus gewoon zelf gezegd dat God een ui is.Die man zegt wel vaker rare dingen.Maar we kunnen het goed met elkaar vinden, hoor.Ik mag zijn kruis kussen en in ruil daarvoor mag hij dan weer met mijn periscoop spelen.

11-02-2018 13:20:01 submarine

Senior lid

WMRindex: 626

OTindex: 492

Wnplts: Oceania

@Mamsie :



Ja, wat kun je ánders met een periscoop? Ja, wat kun je ánders met een periscoop?

