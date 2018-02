De tekening rechts en de foto links: een match, volgens Amerikaanse agent

Het gezicht op de tekening heeft de vorm van een aardbei. De man heeft twee puntjes als ogen en slechts een dun streepje als mond. Toch was het voor een agent uit de Amerikaanse stad Lancaster genoeg om een voortvluchtige dief te identificeren.Hung Phoc Nguyen roofde op 30 januari een marktkraam leeg en wist te ontsnappen zonder dat iemand wist wie hij was. Door de tekening van een winkelmedewerker lukte het een agent het gezicht van Nguyen te herkennen.Op de dag van de roof deed Nguyen zich voor als medewerker van de kraam. Toen hij daar even alleen stond, stal hij geld uit de kassa. Een medewerker gaf daarna een beschrijving van de de dief - klein gebouwd, rond de 30 à 40 - maar de politie kon niet ontdekken wie hij was.Totdat de getuige een tekening van Nguyen maakte. "Hoewel de schets er misschien cartoonachtig uitziet, riep het bij één van onze agenten wel de naam van een potentiële verdachte op", schrijft de politie in een verklaring. "We konden de foto van de verdachte vervolgens opsporen en tonen aan de getuige." De marktkraammedewerker herkende de dief vervolgens van de foto.Nguyen is ondanks de herkenningsactie nog steeds voortvluchtig. De politie roept Amerikanen om mee te zoeken naar de dief.