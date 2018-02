Doe-het-zelver met auto zonder dashboard van de weg gehaald

Bij een verkeerscontrole op de Coolsingel heeft de Rotterdamse politie een auto zonder dashboard van de weg gehaald. Alle leidingen, draden en kabels lagen bloot.De bestuurder vertelde dat zijn kachel kapot was. Hij wilde die zelf maken maar kwam er niet uit, waardoor hij alles los moest halen. Om die reden had de wagen geen kilometerteller, geen toerenteller en geen snelheidsmeter meer."Het reed nog wel, maar deze meneer vormde een gevaar voor zichzelf en daardoor ook voor anderen", legt een woordvoerder van de politie aan RTV Rijnmond uit. "Alles, letterlijk alles was eruit. Zoiets hadden we nog niet eerder gezien. Dit is de categorie: eens, maar nooit weer."Doordat de wagen zo was gestript, overtrad de bestuurder diverse regels van het verkeersreglement. Rijden zonder werkende snelheidsmeter is verboden.De agenten hebben de man aangesproken: hij mocht naar een bepaald punt rijden om daar de auto te (laten) repareren. Als dat is gebeurd, moet hij zich bij de politie melden.