Jongetje wil zo graag een knuffel, dat hij vast komt te zitten in een grijpmachine

Een jongetje uit Florida was zo vastbesloten om een prijs te bemachtigen uit de grijpmachine in het restaurant waar hij met zijn familie at, dat hij naar binnen klom om een knuffel te pakken. Daarbij kwam hij vast te zitten in de automaat.Het jongetje Mason was met zijn familie aan het dineren in de plaats Titusville toen hij besloot dat hij een knuffeldier wilde en alle zeilen bijzette om dat mogelijk te maken. ,,Hij wilde het zo graag, dat hij in de machine klom om het speelgoed te pakken'', aldus de brandweer op Facebook.Eenmaal in de grijpautomaat geklommen was er echter geen weg meer terug. Een toevallig in het restaurant aanwezige brandweerman moest er aan te pas komen om het jongetje weer te bevrijden. De machine kon al snel, zonder al te veel moeite en met behulp van de eigenaar van het restaurant, worden opengebroken.Helemaal voor niets was de actie van Mason niet: hij mocht uiteindelijk toch een knuffel uitzoeken.