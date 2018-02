Berlijn: 10 gevangenen ontsnapt in 6 weken

Opnieuw is een gedetineerde ontsnapt uit een gevangenis in Berlijn. De veroordeelde LibiŽr zette het bewakend personeel op het verkeerde been door van kleding, toiletpapier, doeken en een muts een pop te maken zodat het leek of hij in bed lag.



De man legde de zelfgemaakte pop in zijn bed tijdens het luchtuur. De bewakers telden hem daarna gewoon mee tijdens hun ronde omdat het leek alsof hij was teruggekeerd in de cel. De 24-jarige LibiŽr had vervolgens de tijd om op onbekende wijze de gevangenis te verlaten. Onderzocht wordt of hij met een vrachtwagen meereed.



Waarschijnlijk was hij woensdag al gevlogen maar zijn absentie werd donderdag ontdekt. Hij zat onder andere vier jaar uit voor afpersing en had tot september 2022 vast moeten zitten.



Het is de tiende gedetineerde in zes weken die uit een penitentiaire inrichting in Berlijn weet te ontsnappen. Eind december ontsnapten vier gevangenen door een gat in de muur van een gevangenis te maken. Daarna klommen ze over een hek met prikkeldaad en verdwenen ze spoorloos.

