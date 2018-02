Noors Olympisch team krijgt 15.000 eieren bezorgd na Google-Translate blunder

Google Translate kan een vertaling soms goed door elkaar roeren. Dat bleek wel toen de koks van het Noorse Olympisch team in Zuid-Korea per ongeluk een karrevracht aan eieren bestelden. Ze wilden 1500 eieren, maar door een fout in de vertaling werden dit er tien keer zoveel.De Noorse koks hadden de eieren in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang besteld om omeletten, gebakken eieren en andere gerechten te maken voor het team van ruim honderd Noorse atleten.Omdat ze de bestelling deden bij de een lokale Koreaanse supermarkt gebruikten ze Google Translate als vertaalhulp voor hun bestelling. Daar ging alleen iets mis.In plaats van 1500 eieren werden er 15.000 eieren in de Noorse keuken bezorgd. "Er kwam letterlijk geen eind aan de bezorging, echt ongelooflijk," vertelt de Noorse kok Ståle Johansen aan de krant Aftenposten. Al snel kwamen de koks tot de conclusie dat er iets mis was gegaan met het vertalen van hun bestelling.