Duizend jaar oude sleutel opgegraven, mogelijk van schatkist

Amateurarcheologen hebben bij bijzondere opgravingen in Uden een grote en rijk bewerkte sleutel gevonden van meer dan duizend jaar oud. De sleutel is uniek voor Nederland. Dergelijke sleutels zijn tot dusver alleen nog maar in het buitenland gevonden.Waar de sleutel precies voor was bedoeld is niet duidelijk en dat zal verder onderzocht worden maar archeoloog Fokko Kortlang weet wel zeker dat het gaat om een bijzonder exemplaar."Dit soort grote, zware en bewerkte sleutels vind je niet eventjes op een akkertje en hebben een hele bijzondere betekenis. Het is zeker geen reguliere huissleutel maar het lijkt eerder op de sleutel van een schatkist die in die tijd ook diende als statussymbool'', aldus Kortlang.De sleutel is minder oud dan het grafveld dat op dezelfde plaats in Uden werd opgegraven. Het grafveld toonde al aan dat Brabantse boeren vroeger een stuk rijker waren dan werd gedacht.De sleutel is de komende tijd te zien in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden.