Finaliste schoonheidswedstrijd blijkt man te zijn

De juryleden van Miss Virtual Kazakhstan zitten met het schaamrood op de wangen, want een van hun knappe finalistes blijkt een 22-jarig mannelijk mode

Maar wat dus opvalt is dat de jury er ook geen verstand van heeft. Die jongen had het niet moeten melden en de eerste prijs in ontvangst moeten nemen en het dan melden.

07-02-2018 22:27:04

Niet te geloven wat een verschil. Ik vind de rechter er helemaal niet zo verwijfd uitzien eerlijk gezegd, gewoon een nog jonge slanke man. Maar de linker is om te zien een heel vrouwelijke en mooie vrouw. Ik vind het een groot verschil (denk wel dat de neus erg bijgeschminkt is) en tegelijkertijd is er ook een grote overeenkomst. Heel apart.