Revolutionaire vondst: 60.000 Mayabouwwerken ontdekt

Een nieuwe onderzoeksmethode heeft een gigantische Mayastad aan het licht gebracht. Eeuwenlang zaten de bouwwerken verborgen onder de Guatemalteekse jungle. ,,Dit is de grootste archeologische vondst in honderd jaar”, jubelen onderzoekers. De ontdekking plaatst alles wat we al wisten over de Maya’s in een nieuw perspectief.Het einde van de Maya-beschaving is nog steeds een mysterie. Maar deze gigantische vondst zou het raadsel kunnen ontrafelen.De archeologen hebben tweeduizend vierkante kilometer van de jungle in Guatemala, in de regio Peten, vanuit de lucht gescand. Daarvoor hebben ze gebruik gemaakt van de zogenoemde LiDAR-technologie (light detection and ranging) die toelaat om door de dichte begroeiing jungle te kijken.Zo is er een verborgen netwerk van huizen, piramides, wegen, irrigatiekanalen en terrassen aan het licht gekomen. In totaal zou het om meer dan 60.000 tot nog toe onbekende bouwwerken gaan.Hieruit concluderen de onderzoekers dat het Maya-rijk uiteindelijk veel omvangrijker was dan men altijd heeft aangenomen. Het zou zich zelfs kunnen meten met het Oude Egypte en China.Ook het bevolkingsaantal zou veel te laag zijn geschat. Men gaat nu uit van mogelijk vijftien miljoen inwoners terwijl eerdere ramingen het hielden op een bevolking van maximaal vijf miljoen.Bovendien blijkt nu dat veel mensen woonden in laaggelegen moerasachtige gebieden die als onbewoonbaar werden geacht. ,,De Maya-beschaving heeft letterlijk bergen verzet”, concludeert archeoloog Marcello Canuto.Volgens wetenschapper Tom Garrison is deze vondst de belangrijkste in ruim honderd jaar, alleszins wat betreft de Maya’s. Bovendien moeten de archeologen nog een gebied van 20.000 vierkante kilometer doorzoeken. Francisco Estrada-Belli van het National Geographic Explorer-programma vermoedt dat er 'nog honderden verborgen steden zullen gevonden worden'.,,Het is een revolutie”, besluit Estrada-Belli. ,,We zullen nog honderd jaar nodig hebben om te begrijpen wat we hier allemaal zien.”