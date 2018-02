06-02-2018 18:10:24

Laatste edit 06-02-2018 18:13

Gezond, zo'n wandeling op de zatermiddag, en gezellig, met kind er bij.. en ook nog de hond misschien?Wist alleen niet, dat ze in Amstelveen zo luxe brede wandelpaden hadden.Zelf loop ik liever in het Amsterdamse Bos. Maar ja, smaken verschillenNog een geluk dat ze niet op de landingsbaan van Schiphol zijn gaan wandelen, dat had ook nog gekund.