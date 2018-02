Paniek aan boord van 'brandend' KLM-toestel door optische illusie

Een KLM-vliegtuig dat maandagmorgen vroeg vanuit Bristol zou vertrekken naar Amsterdam, is ontruimd omdat er vlammen bij het toestel te zien waren. Althans, dat dachten de autoriteiten, uiteindelijk bleek het om gezichtsbedrog te gaan.



Dat melden Britse media. De vlucht zou om kwart over zes vanmorgen vertrekken vanuit Bristol, maar al om vijf over zes haastte de brandweer zich naar het vliegtuig. Passagiers moesten het toestel verlaten zodat de brandweer het vliegtuig kon inspecteren.



Uiteindelijk bleek er niets aan de hand en mochten passagiers om half acht het vliegtuig weer in. Volgens ťťn van de passagiers zei de piloot dat de vlammen een optische illusie waren. Door antivriesvloeistof leek het alsof een lampje eigenlijk een vlam was.

Reacties

Beter ontruimen om niets dan in de lucht affakelen. Prima reactie op Schiphol.

