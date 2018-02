In België staat een stukje songtekst op de weg… Waarom?!

Mocht je onlangs in België zijn geweest en over de E40 of de E19 hebben gereden – bijvoorbeeld om zo’n toffe stedentrip te maken – dan kan het zomaar zo zijn dat je een Engelstalige songtekst op de weg hebt zien staan… ‘Last night a DJ saved my life’, staat er met witte letters op de weg geschreven. Waarom?!Ahaaa…De Vlaamse Stichting Verkeerskunde is bezig met een campagne over verkeersveiligheid. De woorden zijn onderdeel van een project waarbij men weggebruikers wil aansporen om meer afstand te nemen van auto’s vóór hen.Het zinnetje ‘Last Night A DJ Saved My Life’ duurt dan ook precies twee seconden, en dat is ook de minimale afstand die je moet aanhouden tussen jou en de auto voor je.De Belgische presentator Peter Van de Veire legt het stukje songtekst graag uit in deze video