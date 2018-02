Puppy's als maaltijd voor python

Een puppy die in een dierentuin als maaltijd moet dienen voor een hongerige python? De beelden op sociale media hebben in China tot grote verontwaardiging geleid. Na alle commotie besloot Hebin Park om te stoppen met de gruwelijke praktijk.Op enkele foto's was te zien hoe de slang zich eerst rond een machteloos hondje slingert en daarna zijn prooi naar binnen werkt. Daarnaast dook ook een filmpje op van een puppy dat angstig zijn tragische lot leek af te wachten.De woordvoerder van de dierentuin bevestigt dat slangen puppy's te eten kregen. ,,Het klopt dat puppy's gebruikt werden om slangen te voeden. De reptielen worden hier echter verzorgd door medewerkers van een extern privťbedrijf, wij waren dus niet op de hoogte. Mijn bazen hebben hen nu duidelijk gemaakt dat zoiets niet door de beugel kan.''De zielige taferelen waren ook dierenrechtenorganisatie PETA Asia niet ontgaan. ,,Dit toont nog maar eens aan waarom China een wet nodig heeft die Šlle dieren beschermt."