Man overleeft twee weken drijven op de oceaan met chips en koekjes

Een 23-jarige man die op de Atlantische Oceaan problemen kreeg met zijn boot heeft zichzelf in leven weten te houden met chips, koekjes en een flesje water. Zestien dagen nadat hij zijn reis begon, werd hij uit het water gevist door de Amerikaanse kustwacht.

Annabel van Gestel 04-02-18, 22:21

De avonturier, Samuel Moss, vertrok op 14 januari met zijn motorbootje vanaf de Bimini-eilanden, ongeveer 80 kilometer ten oosten van Miami, naar zijn woonplaats Nassau, de hoofdstad van de Bahama's. De reis zou zo'n vier uur duren. Zijn benzine raakte echter al snel op, waardoor hij kilometers de andere kant op werd gevoerd, richting de Amerikaanse staat Florida.



Zijn ongeruste familie alarmeerde de politie op de Bahama's, maar die zocht op compleet andere plekken dan waar Moss zich bevond. De jongeman had alleen koekjes, een zak chips en een flesje water mee op zijn trip. Door middel van een groot doek als zeil en met zijn anker als stuur probeerde hij zijn boot richting de kust van Florida te sturen, hopend dat andere boten hem daar zouden zien.



Toen een grote golf zijn voedselvoorraad, telefoon en paspoort wegspoelde en zijn boot onder water kwam te staan, begon de angst toe te slaan. Nog drie dagen heeft hij op het water gedreven, totdat hij gezien werd door een plezierjacht dat de kustwacht inschakelde. ,,Ik was zo moe dat ik niet eens mijn arm kon optillen. De kustwacht heeft me van mijn boot moeten halen", vertelt de jongeman tegen een lokale krant.



Moss was uitgedroogd, hij had gevaarlijk weinig voedingsstoffen in zijn bloed, zijn hartslag was hoog en hij sprak onduidelijk. Volgens doktoren in het ziekenhuis kwam de redding net op tijd. Uiteindelijk is hij er zonder blijvend letsel vanaf gekomen.



Het was de tweede keer in een jaar tijd dat Moss van zee gered moest worden. In februari 2017 was zijn boot drie dagen gestrand even buiten de kust van de Bahama's. Volgens zijn vriendin is de slechte staat van zijn zeemanschap te wijten aan zijn impulsiviteit en eigenwijsheid. Een medewerker van de reddingsbrigade van de Bahama's heeft Moss aangeboden hem de kneepjes van het vak te leren, een aanbod dat Moss dankbaar heeft geaccepteerd.



Reacties

06-02-2018 10:25:37 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.338

OTindex: 3.150

Quote:

De reis zou zo'n vier uur duren. Ik weet niet wat voor boot die man heeft, maar van Bimini naar Nassau is hemelsbreed ruim 200 km...



Duidelijk iemand met meer geld dan hersens. Ik weet niet wat voor boot die man heeft, maar van Bimini naar Nassau is hemelsbreed ruim 200 km...Duidelijk iemand met meer geld dan hersens.

06-02-2018 10:35:27 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.838

OTindex: 652

Wat een sukkel zeg, nog erger dan een Ezel, die stoot zich tenminste geen twee keer aan dezelfde steen

06-02-2018 11:09:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.453

OTindex: 60.957

Quote:

Zijn benzine raakte echter al snel op,



Met andere woorden, hij was vergeten te tanken. En had dus ook geen reserve kannetje aan boord. Dat lijkt me niet heel slim. Met andere woorden, hij was vergeten te tanken. En had dus ook geen reserve kannetje aan boord. Dat lijkt me niet heel slim.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: