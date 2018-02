Beginnend automobiliste kruipt dronken achter het stuur 'om naar werk te gaan'

SCHAGERBRUG - Een 25-jarige vrouw kan haar recent behaalde rijbewijs alweer inleveren. De politie Schagen zette de beginnend bestuurster aan de kant vanwege haar 'opvallende rijstijl'. Ze bleek ruim negen keer meer alcohol in haar bloed te hebben dan is toegestaan.



De vrouw werd maandagochtend om 09:00 uur gespot op de N245 in Schagerbrug. Bij het afnemen van de blaastest werd snel duidelijk dat ze te veel alcohol had genuttigd. Naar eigen zeggen had ze tot 03.00 uur gedronken, maar moest ze vanochtend wel werken dus zat er niks anders op dan achter het stuur te kruipen.



Haar rijbewijs is ze kwijt. Binnenkort moet de vrouw zich voor de rechter verantwoorden.

Reacties

06-02-2018 09:21:49 BatFish

Quote:

dus zat er niks anders op dan achter het stuur te kruipen. Hoe ging ze dan naar haar werk voor ze haar rijbewijs had? Ook met de auto maar zonder rijbewijs? Hoe ging ze dan naar haar werk voor ze haar rijbewijs had? Ook met de auto maar zonder rijbewijs?

06-02-2018 09:40:57 Emmo

@BatFish : misschien kreeg ze haar job pas toen ze haar rijbewijs had?

06-02-2018 10:00:59 Mamsie

Quote:

maar moest ze vanochtend wel werken dus zat er niks anders op dan achter het stuur te kruipen.



Wat voor werk zou dat zijn waar ze ladderzat denkt te kunnen komen?

Of zou ze mét haar rijbewijs ook haar baan kwijtraken? Wat voor werk zou dat zijn waar ze ladderzat denkt te kunnen komen?Of zou ze mét haar rijbewijs ook haar baan kwijtraken?

06-02-2018 10:07:44 allone

@Mamsie : haha, dat noemt men in t engels 'the complete package'

