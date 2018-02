Eerste record winterspelen: 110.000 condooms

De Olympische Winterspelen in Pyeongchang zijn nog niet begonnen, maar er is nu al een record gesneuveld. De organisatie stelt namelijk 110.000 condooms ter beschikking aan de atleten.



Dat zijn er 10.000 meer dan in 2014 in Sotsji. Met 2.925 deelnemende sporters in Zuid-Korea betekent dat omgerekend zo'n 37 condooms per persoon.



"We verwachten niet dat alle condooms gebruikt zullen worden", voorspelt woordvoerder Chung Geun-sik in gesprek met South China Morning Post.



"Veel zullen ongebruikt als souvenirs mee naar huis worden genomen."

Reacties

05-02-2018 08:51:16 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.821

OTindex: 650

Ongebruikt? 't Is pas een souvenir als hij gebruikt is

05-02-2018 09:13:34 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.996

OTindex: 172

S @SamuiAxe : Je spaart condooms van bekende sporters? Dat lijkt me een bijzondere collectie

05-02-2018 09:22:56 stora

Stamgast



WMRindex: 8.846

OTindex: 1.095

@DrZiggy , hij heeft denk een tuin vol geplant

05-02-2018 09:31:50 allone

Stamgast



WMRindex: 32.048

OTindex: 62.711

Echt topsport, dit

05-02-2018 09:45:47 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.324

OTindex: 3.143

@DrZiggy : Een souvenir is een tastbare herinnering. Dat is iets anders dan een collectie.

05-02-2018 09:54:01 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.996

OTindex: 172

S



En als je veel souvenirs hebt, is dat gewoon een collectie. Net als een schilderij geen collectie is, maar een museum wel een collectie heeft. @venzje : Volgens mij is een souvenir gewoon een aandenken. Anders zou je het ook niet aan iemand anders kunnen geven.En als je veel souvenirs hebt, is dat gewoon een collectie. Net als een schilderij geen collectie is, maar een museum wel een collectie heeft.

05-02-2018 09:57:28 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.324

OTindex: 3.143





Overigens is het geven van een 'souvenir' aan een ander een onzinnige zaak. De gelukkige ontvanger heeft helemaal geen herinnering gekoppeld aan het voorwerp, anders dan misschien het moment van ontvangen. @DrZiggy : Waar. Maar Axe had het maar over één condoom.Overigens is het geven van een 'souvenir' aan een ander een onzinnige zaak. De gelukkige ontvanger heeft helemaal geen herinnering gekoppeld aan het voorwerp, anders dan misschien het moment van ontvangen.

05-02-2018 10:04:17 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.996

OTindex: 172

S



En de collectie was een vervolg op mijn vraag of hij ze spaart (meerdere dus). Maar deze discussie is net zo zinloos als een souvenir voor iemand anders kopen @venzje : Ze hebben dan een herinnering aan het feit dat je er even niet was. Dus dan denken ze "Ah weet je nog, lekker een paar dagen geen ziggy. Heerlijk!"En de collectie was een vervolg op mijn vraag of hij ze spaart (meerdere dus). Maar deze discussie is net zo zinloos als een souvenir voor iemand anders kopen

05-02-2018 10:05:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.440

OTindex: 60.946

Quote:

Eerste record winterspelen: 110.000 condooms



Tjeetje, dat die deelnemers nog tijd hebben om hun sportkunstje te vertonen. Tjeetje, dat die deelnemers nog tijd hebben om hun sportkunstje te vertonen.

05-02-2018 10:12:33 stora

Stamgast



WMRindex: 8.846

OTindex: 1.095

@Mamsie , in die condooms doen ze hun plak

05-02-2018 10:48:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.440

OTindex: 60.946



Hun kwak!



Laatste edit 05-02-2018 10:50 @stora : Ooooo, ik dacht dat er iets anders ingedaan werd....!Hun kwak!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: