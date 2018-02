Lul-Niet-Lollie tegen pratende concertbezoekers

Het is al jaren een ergernis van concertbezoekers: gepraat in de zaal. Zeker tijdens rustige 'luisterconcerten' kan het heel irritant zijn voor de andere bezoekers n de artiest. Daarom komt concertzaal Het Paard van Troje met een oplossing: de 'Lul-Niet-Lollie'.Een mooi, gevoelig liedje of een intiem concert lijkt niet direct het moment om even bij te praten met je vrienden, maar toch doen mensen het vaak. Nederlanders staan er zo om bekend dat het 'The Dutch Disease' genoemd wordt onder muzikanten.Het gebeurt regelmatig dat artiesten om stilte moeten vragen, of zelfs gefrustreerd van het podium lopen. Voor de bezoekers die wl willen luisteren is het ook lastig, omdat ze f mensen moeten aanspreken f moeten proberen om het te negeren. Allebei levert een minder leuke concertervaring op, vinden ze bij Het Paard.Daarom komen ze met een lolly die je gratis kunt halen bij de bar, om aan je praatgrage buurman te geven. "Met de Lul-Niet-Lollie wil Paard de bezoekers een laagdrempelige mogelijkheid geven om hun kletsgrage buur op een sympathieke manier duidelijk te maken dat door hun luide geklets de concertbeleving voor de anderen minder wordt", schrijven ze op hun Facebook."Natuurlijk mag er gepraat worden, maar in sommige gevallen kan voortdurend geklets als hinderlijk worden ervaren." Volgens de concertzaal hebben veel praters ook niet eens door dat ze voor anderen storend zijn. Ze er op deze manier op wijzen, kan daarom genoeg zijn, hopen de bedenkers.