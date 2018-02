Vrouwelijke SGP-lijsttrekker blijft duivels dilemma voor partijbestuur

Als het aan de Staatkundig Gereformeerde Partij ligt, blijven vrouwen ver buiten de politiek. Dat wordt nog eens benadrukt in een column van SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen in Partijblad De Banier, ondanks een vrouwelijke lijsttrekker in Amsterdam. Daarin corrigeert Van Leeuwen 'een misverstand': het partijbestuur heeft de lijsttrekker, Paula Schot, niet gefeliciteerd met haar uitverkiezing.



In de column schrijft Van Leeuwen dat de partij 'de politieke participatie van vrouwen' niet moet 'bevorderen'. Ideologisch blijft de SGP erbij dat vrouwenkiesrecht 'strijdt met de roeping van de vrouw', ondanks een uitspraak van de Hoge Raad.



Die besloot in 2013 dat een vrouw wel degelijk verkiesbaar moet kunnen zijn - een uitspraak waar de streng-christelijke partij zich schorvoetend bij neer moest leggen.



In Amsterdam wordt de SGP aangevoerd door de 24-jarige Paula Schot. Eerder meldde het Reformatorisch Dagblad dat het partijbestuur Schot had gefeliciteerd met haar rol als lijsttrekker, maar dat wordt in de column ontkracht. 'U heeft allemaal in het RD in een correctiebericht kunnen lezen dat de felicitaties richting Paula Schot niet afkomstig waren van het hoofdbestuur, waarmee dit misverstand uit de weg is geruimd', schrijft Van Leeuwen.



In zes andere gemeenten staan SGP-vrouwen op de kieslijst.

Reacties

04-02-2018 15:14:55 stora









Waarom gaan vrouwen bij een partij als ze weten dat ze daar niet welkom zijn?

Een soort van zelfkastijding?

04-02-2018 15:18:21 allone











vakantie vieren terwijl de mannen al het werk doen?

geld uitgeven, massages krijgen, en thee drinken met hun vriendinnen?



Laatste edit 04-02-2018 15:18 en de roeping van de vrouw is?vakantie vieren terwijl de mannen al het werk doen?geld uitgeven, massages krijgen, en thee drinken met hun vriendinnen?

04-02-2018 15:19:27 stora











Dus die man zal niet willen dat hun vrouw een belangrijke functie krijgt?

Zeker dat soort mannen niet, want als hun vrouw maar een dubbeltje meer zou verdienen dan "de man" dan zitten die mannen gelijk bij een psychiater.

Maar die Paula Schot is 24 en misschien nog wel manloos. @Emmo , maar hun man wil, als hij lid is van die club, dat hun vrouw niets te vertellen heeft.Dus die man zal niet willen dat hun vrouw een belangrijke functie krijgt?Zeker dat soort mannen niet, want als hun vrouw maar een dubbeltje meer zou verdienen dan "de man" dan zitten die mannen gelijk bij een psychiater.Maar die Paula Schot is 24 en misschien nog wel manloos.

04-02-2018 15:57:00 De Paus













De Zeeuwse Amsterdamse is jong getrouwd, dat is normaal in hun geloof (hervormd) en ja antwoordt ze op de vraag die velen toch stiekem hebben wanneer ze iemand spreken die zo gelovig is, „hij was m’n eerste.” Ze ontmoette haar Bas op haar 17e bij dezelfde christelijke studentenvereniging, Navigators. „Hij bleef erop aandringen mijn koffer te rollen tijdens onze kennismakingstijd, dus dat liet ik hem maar doen!” Hun eerste gesprekje weet ze nog precies. Over stenen honden, „die staan soms in de tuin van grote huizen en ik snap dat nooit...”

Hier staat het allemaal te lezen. Quote @stora : Maar die Paula Schot is 24 en misschien nog wel manloos.De Zeeuwse Amsterdamse is jong getrouwd, dat is normaal in hun geloof (hervormd) en ja antwoordt ze op de vraag die velen toch stiekem hebben wanneer ze iemand spreken die zo gelovig is, „hij was m’n eerste.” Ze ontmoette haar Bas op haar 17e bij dezelfde christelijke studentenvereniging, Navigators. „Hij bleef erop aandringen mijn koffer te rollen tijdens onze kennismakingstijd, dus dat liet ik hem maar doen!” Hun eerste gesprekje weet ze nog precies. Over stenen honden, „die staan soms in de tuin van grote huizen en ik snap dat nooit...”

04-02-2018 16:29:41 TonK













Laatste edit 04-02-2018 16:30 @stora : om (tegen beter weten in) de partij van binnen uit te emanciperen?

04-02-2018 18:23:31 Noepetote











- in Malawi nog steeds heel veel mensen zijn die oprecht in vampiers geloven!

- Er nog een land in de wereld is (Saoedi-Arabië) waar het nog minimaal 4 maanden duurt voordat vrouwen auto mogen rijden!

- Er (in Nederland)! nog een partij is die er zulke ideeën op nahoudt als de SGP..!!..



Sowieso is er geen enkele politieke partij waar ik me in kan vinden. Daarom stem ik op de

Maar ik vind al helemaal dat religie een privézaak hoort te zijn, en dat daarom het CDA, de ChristenUnie en de SGP niet in de Tweede Kamer thuishoren. Het is toch niet te geloven dat er anno 2018 bijvoorbeeld- in Malawi nog steeds heel veel mensen zijn die oprecht in vampiers geloven!- Er nog een land in de wereld is (Saoedi-Arabië) waar het nog minimaal 4 maanden duurt voordat vrouwen auto mogen rijden!- Er (in Nederland)! nog een partij is die er zulke ideeën op nahoudt als de SGP..!!..Sowieso is er geen enkele politieke partij waar ik me in kan vinden. Daarom stem ik op de Partij voor de Niet-Stemmers Maar ik vind al helemaal dat religie een privézaak hoort te zijn, en dat daarom het CDA, de ChristenUnie en de SGP niet in de Tweede Kamer thuishoren.

04-02-2018 18:57:25 allone











En ik neem aan dat CDA, ChristenUnie en de SGP in de kamer thuishoren omdat ze een bepaalde gedachtegang aanhangen, of ze nu wel of niet gelovig zijn doet er niet toe. Zolang er mensen zijn die op ze stemmen, representeren ze een bepaalde groep, en daar gaat het om. En het staat jou vrij om er niet op te stemmen @Noepetote : wat maakt het uit of het al dan niet 2018 is? Mensen mogen geloven wat ze willen..En ik neem aan dat CDA, ChristenUnie en de SGP in de kamer thuishoren omdat ze een bepaalde gedachtegang aanhangen, of ze nu wel of niet gelovig zijn doet er niet toe. Zolang er mensen zijn die op ze stemmen, representeren ze een bepaalde groep, en daar gaat het om. En het staat jou vrij om er niet op te stemmen

04-02-2018 19:19:02 Noepetote







@allone



Ja, natuurlijk! Helemaal mee eens. Maar ik bedoel alleen maar, dat de SGP vindt dat zij de enige échte waarheid kennen. Ze zijn immers niet zo tolerant naar bijv. katholieken, atheïsten, homo's en biseksuelen etc., toch? En het probleem is dat ze dat het liefst aan heel Nederland zouden willen opdringen! Gelukkig zullen ze nooit aan de macht komen, maar toch...

Natuurlijk mag iedereen voor zichzelf weten waar hij in gelooft (zelfs al is het in vampiers, zoals ik als eerder voorbeeld al gaf). Maar het mag nooit zo zijn dat een ander eronder lijdt, toch? Ja, natuurlijk! Helemaal mee eens. Maar ik bedoel alleen maar, dat de SGP vindt dat zij de enige échte waarheid kennen. Ze zijn immers niet zo tolerant naar bijv. katholieken, atheïsten, homo's en biseksuelen etc., toch?En het probleem is dat ze dat het liefst aan heel Nederland zouden willen opdringen! Gelukkig zullen ze nooit aan de macht komen, maar toch...Natuurlijk mag iedereen voor zichzelf weten waar hij in gelooft (zelfs al is het in vampiers, zoals ik als eerder voorbeeld al gaf).Maar het mag nooit zo zijn dat een ander eronder lijdt, toch?

04-02-2018 19:23:13 allone











Eerlijk gezegd weet ik niet, wat die GSPers denken, maar als ze vreemde ideeën hebben zullen er waarschijnijk weinig mensen op ze stemmen (ik iig niet )



En er zijn wel meer mensen die denken de Enige Echte waarheid te kennen, atheïsten bijv. hebben daar ook een handje van



Laatste edit 04-02-2018 19:24 @Noepetote : ja natuurlijk, dat ben ik helemaal met je eensEerlijk gezegd weet ik niet, wat die GSPers denken, maar als ze vreemde ideeën hebben zullen er waarschijnijk weinig mensen op ze stemmen (ik iig nietEn er zijn wel meer mensen die denken de Enige Echte waarheid te kennen, atheïsten bijv. hebben daar ook een handje van

04-02-2018 22:49:45 merlinswit









Ik blijf het enge types vinden die menen dat anderen minderwaardig zijn omdat ze als vrouw ipv man geboren zijn. Ik vind dat net zulke onzin als iemand minderwaardig vinden omdat ie meer pigment in zijn of haar huid heeft of andere oogplooien heeft bij de geboorte etc.

04-02-2018 22:55:30 botte bijl











toendertijd zette de SGP in advertenties waarin men opriep partij-bijeenkomsten te bezoeken nog zonder schaamte dat vrouwen niet welkom waren.



inmiddels moet de SGP dus vrouwen toelaten, doet dat alleen maar omdat het moet, en een paar vrouwen doen ook nog mee, maar wat bezielt die vrouwen om daaraan mee te werken, en de SGP niet gewoon te laten doodbloeden en zelf een streng Gristelijke partij voor vrouwen op te richten?

mogen ze dat niet van hun mannen of zo al ruim 30 jaar geleden stelde een vriendin van mij -die voor haarzelf net het geloof had ontdekt en in Gristelijke kringen grondig rondkeek- al vast dat SGP toendertijd veel minder zetels en zo had als de vrouwen van de mannelijke aanhangers/partijleden niet ook braaf op de SGP zouden stemmen....toendertijd zette de SGP in advertenties waarin men opriep partij-bijeenkomsten te bezoeken nog zonder schaamte dat vrouwen niet welkom waren.inmiddels moet de SGP dus vrouwen toelaten, doet dat alleen maar omdat het moet, en een paar vrouwen doen ook nog mee, maar wat bezielt die vrouwen om daaraan mee te werken, en de SGP niet gewoon te laten doodbloeden en zelf een streng Gristelijke partij voor vrouwen op te richten?mogen ze dat niet van hun mannen of zo

