Nigel, de eenzaamste vogel ter wereld, overleden

WELLINGTON - Houd de zakdoekjes maar gereed, want Nigel de eenzaamste vogel ter wereld is overleden.

04-02-2018 11:19:40 Mamsie

He, mijn hele ochtend verdronken in een bad van tranen!

04-02-2018 11:25:50 SamuiAxe

Ach, een betonnen vrouw, er is iets voor te zeggen

04-02-2018 11:53:37 TheBoss

@SamuiAxe : Die houdt tenminste wel haar mond

04-02-2018 12:32:48 allone

Quote:

betonnen exemplaren om een nieuwe kolonie jan-van-genten te lokken blijkbaar is Nigel de enige die er in trapte blijkbaar is Nigel de enige die er in trapte

