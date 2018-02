Neo-nazi wordt moslim omdat christendom te homovriendelijk is

De Evangelische Kirche in Duitsland is te aardig voor homo's en te links en daarom is Arthur Wagner, regionaal bestuurder van de nationalistische en anti-islamitische partij Alternative für Deutschland, moslim geworden. De islam moet immers niets van homo's hebben en beperkt de rol van de vrouw ook tot zwijgen en meelopen. Vooral de deelname van kerkelijke functionarissen aan een gay-parade in Berlijn, hadden hem ‘waanzinnig’ gemaakt. ‘Kinderen! Dat gaat toch niet!’, schrijft het ND. Arthur, die voortaan Ahmad heet, mag lid blijven van de AfD, al begrijpen zijn partijgenoten er weinig van. Ahmad/Arthur is geboren in Rusland en was eerder lid van Merkels CDU.