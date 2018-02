De magnetische polen van onze aarde gaan omslaan. Wat zijn de gevolgen?

Meerdere zaken wijzen erop dat de magnetische polen van onze aarde “binnenkort” zullen omslaan. Lees: noord wordt zuid en zuid wordt noord. Een public

Heb 't artikel (bij uitzondering) niet gelezen, er is al zoveel over gezegd en geschreven. Iedere zoveel jaar keren de polen zich om en we hebben het iedere keer overleefd. Ook nu zullen we het wel overleven, hoewel het natuurlijk de eerste keer is dat zoiets in een technologisch tijdperk gebeurt..Weten jullie nog van de Millenniumbug? Zowat iedere computer 'expert' zat te hyperventileren, en wat gebeurde er? Niets, het werd gewoon 01-01-2000

03-02-2018 21:23:04