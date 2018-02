Verplichte 'terugkomdag' voor beginnende Vlaamse rijders

Wie in Vlaanderen zijn rijbewijs haalt, moet zes maanden later nog een keer terugkomen voor een rijvaardigheidscursus.



Wie dat niet doet, kan een boete tot 4000 euro krijgen. De regering heeft de 'terugkomdag' ingevoerd omdat er nog altijd veel ongelukken zijn met beginnende bestuurders.



In BelgiŽ is het niet verplicht om lessen te volgen bij een officiŽle rijschool. Ook een kennis of familielid mag de vaardigheden overbrengen. Die begeleider moet wel een cursus volgen.



De extra kosten van de rijles bedragen ongeveer 100 euro. Daarmee zijn Vlamingen relatief nog altijd goedkoop uit. Volgens de Vlaamse minister Ben Weyts van Mobiliteit blijven de totale kosten van een rijbewijs beperkt tot 175 euro.



Ter vergelijking: Nederlanders zijn gemiddeld 2500 euro kwijt aan het totale pakket van rijlessen en rijexamen.

Reacties

03-02-2018 18:31:34 WortelKwadraat

Erelid



WMRindex: 250

OTindex: 3.116

Zouden ze voor alle Belgen in moeten voeren en de Fransen er bij . Stuk voor stuk prutsers op de weg. Niet dat je t nog wegen mag noemen daar natuurlijk ..

03-02-2018 18:38:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.431

OTindex: 60.923



Die hebben rare gewoontes maar daar wen je wel aan.

Maar de Belgen zijn ronduit levensgevaarlijk. Persoonlijk ben ik altijd blij als we ongedeerd Frankrijk bereikt hebben. @WortelKwadraat : Nouhou.... de Belgen zijn nog veel erger dan de Fransen.Die hebben rare gewoontes maar daar wen je wel aan.Maar de Belgen zijn ronduit levensgevaarlijk. Persoonlijk ben ik altijd blij als we ongedeerd Frankrijk bereikt hebben.

03-02-2018 18:41:12 stora

Stamgast



WMRindex: 8.830

OTindex: 1.090

Ze kunnen beter het systeem zoals in Nederland invoeren daar.

Van een vreemde, een opgeleide instructeur, neem je toch eerder iets aan dan van je vader of moeder of van je betweterige broer.



03-02-2018 20:52:16 TonK

Senior lid

WMRindex: 835

OTindex: 96

Wnplts: Dorst

Ik snap die zelfmoordneiging-autobewegende-rampen niet terwijl België volgens mij het grootste aantal kilometer spoorweg heeft per km2 of hoe zeg je dat.

03-02-2018 21:03:59 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.313

OTindex: 3.139



(Die heb je in Nederland wel nodig voor je rijlessen.) Bij Vlaamse rijders denk ik aan gouden munten (Die heb je in Nederland wel nodig voor je rijlessen.)

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: