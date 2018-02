Hersenonderzoek toont aan: vrienden denken precies hetzelfde

Denken jij en je bestie altijd precies hetzelfde? Volgens Amerikaanse onderzoekers is dat heel logisch. Ze hebben namelijk ontdekt dat goede vrienden precies dezelfde hersenactiviteit hebben in sommige situaties. Ze konden zelfs aan hersenscans zien wie je vrienden zijn.



Waarom zijn sommige mensen vrienden, en anderen niet? Een vriendschap lijkt misschien heel vanzelfsprekend, maar is nog genoeg te ontdekken over waarom jij en je vrienden zo goed met elkaar kunnen opschieten. Daarom hebben Amerikaanse wetenschappers vriendschappen onderzocht aan de hand van hersenscans.



Ze lieten de proefpersonen verschillende soorten filmpjes zien, zoals komedie, documentaires en politieke debatten, en keken naar wat er gebeurde in de hersenen. Daaruit bleek dat de hersenactiviteit 'uitzonderlijk gelijk' is bij vrienden. De onderzoekers konden zelfs de scans naast elkaar leggen, en precies zien wie vrienden van elkaar zijn.



Het was al duidelijk dat mensen vaak vrienden zoeken die een beetje op ze lijken, dus bijvoorbeeld in dezelfde leeftijd of opleiding, maar de onderzoekers wisten nog niet dat vrienden ook vaak hetzelfde denken. "Dit onderzoek suggereert dat we enorm lijken op onze vrienden in hoe we de wereld waarnemen en erop reageren", schrijft onderzoeker Carolyn Parkinson.



Door dit verder te onderzoeken, denkt Parkinson veel meer te weten te kunnen komen over hoe hersenen precies werken. Daarom is er volgens de wetenschapper extra onderzoek nodig.

