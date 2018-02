Nieuwe Zweedse fitnesstrend: Plogging!

Een rondje hardlopen? Dat kan beter, dachten de mensen in Zweden. Zij doen tegenwoordig aan plogging: afval oprapen van de grond tijdens het rennen.De term plogging komt uit Zweden en is een combinatie van plocka (pakken) en jogging. Tijdens een jogsessie moeten de hardlopers af en toe even naar de grond om afval op te rapen. Dat stoppen ze verderop in een afvalbak of nemen ze mee in een tas. Goed voor jezelf Ún voor de wereld.De trend begon in Zweden, maar duikt in steeds meer landen op. Op social media zijn veel foto's te vinden van sporters die trots een flesje of papiertje oprapen.