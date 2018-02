Italiaanse priester sprint mede-wielrenners naar huis... op een vouwfiets!

Italiaanse liefhebbers van de wielersport raken al enkele dagen niet uitgepraat over een wel héél spectaculair YouTube-filmpje . Op de beelden is te zien hoe een priester, met een hoed op en compleet gehuld in een gewaad, doodleuk enkele wielrenners bij weet te houden.Niet bijzonder, horen wij je denken. Dat is het wel! Wie de man is, is (nog) niet bekend. Dat hij over een zieke conditie en veel uithoudingsvermogen beschikt, is wel zeker.De man houdt zijn mede-renners in het minutenlang durende filmpje eenvoudig bij op een zogeheten Graziella-bike. Met speels gemak sprint hij de anderen naar huis... op een vouwfiets!